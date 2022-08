Polícia Militar Ambiental autua infrator em R$ 1 mil por incêndio

A Polícia Militar Ambiental autuou ontem (24), um homem que causava um incêndio em sua propriedade rural, localizada a 5km da rodovia MS 485. O fogo se alastrava para arvores e arbustos. O infrator teve que pagar R$ 1 reais em multa.

Uma equipe policial realizava trabalhos preventivos e informativos por meio de panfletagem e de Educação Ambiental em prevenção aos incêndios na operação Prolepse. Foi quando avistaram uma queimada perto de uma estrada, conhecida por ser uma pista de motocross.

A equipe policial constatou no local, que o proprietário havia realizado uma limpeza da área de pastagem e amontoado a vegetação de arbustos e galhadas em leiras. Depois disso começou o incendiou o material.

O incêndio controlado está proibido, mesmo para quem possuía licença e não havia realizado a queima. O Infrator (62), residente em Amambai, foi orientado quanto a proibição da queima controlada, inclusive, para quem possuía licença e não havia realizado a queima, e depois foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.000,00.

