Trabalhador rural leva tiro acidental enquanto fugia de porcos-do-mato

Um trabalhador rural de 30 anos foi atingido por disparo acidental de arma de fogo na nuca, no momento em que tentava fugir de porcos-do-mato na fazenda onde trabalha. O acidente ocorreu no no Pantanal do Paiaguás, em Corumbá, a 419 km da Capital. O acidente aconteceu na última terça-feira (11).

O homem precisou ser transferido para a Santa Casa da Capital em aeronave de suporte médico.

De acordo com as informações do Diário Corumbaense, o transporte foi realizado pelo grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros com a equipe médica da Ursa (Unidade de Resgate e Serviço Avançado). Segundo o relato dado pelos bombeiros, o tiro atingiu a nuca do trabalhador rural e possivelmente saiu por debaixo do olho esquerdo dele.

O Corpo de Bombeiros afirmou que testemunhas relataram que a vítima estava com outros peões da fazenda retirando lenha quando se aproximou deles uma manada de porcos-do-mato.

Na tentativa de fuga, tentaram subir em uma árvore, quando ocorreu um disparo acidental que acertou a vítima. Mesmo consciente após o acidente, devido à gravidade do ferimento, o homem foi trazido para a Santa Casa de Campo Grande.

*com informações do jornal Diário Corumbaense

