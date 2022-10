Ratinho prestigia campanha de Capitão Contar nesta quinta-feira

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, estará nesta quinta-feira em Campo Grande (MS) para cumprir uma extensa agenda com o candidato ao governo Capitão Contar (PRTB). A presença do apresentador do SBT é o reconhecimento da força do Capitão, que saiu vitorioso no primeiro turno.

Ratinho será recepcionado pelo Capitão no Aeroporto Internacional de Campo Grande, às 9h, onde haverá uma coletiva à imprensa. Depois eles seguem para uma caminhada no centro da cidade. O apresentador irá participar de programa no SBT no horário do meio-dia, segue então para um almoço com o Capitão, empresários, apoiadores e “amigos do agro”.

No período da tarde, está programada uma carreata pelas ruas da capital. Os dois também terão compromissos políticos.

No primeiro turno, Ratinho gravou um vídeo de apoio ao Capitão destacando que o estado precisa de renovação. “Nós conhecemos a sua missão, conhecemos a sua coragem e conhecemos a sua competência. É a renovação que os sul-mato-grossenses esperam há tantos anos”, afirmou.

Confira a agenda:

9h- Recepção no aeroporto e coletiva com a imprensa

9h40 – Caminhada no centro de Campo Grande

12h- Participação em programa no SBT

12h30h – Almoço com empresários, apoiadores e amigos do agro

15h – Carreata