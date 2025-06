PMA encerra Operação Meio Ambiente Seguro com mais de R$ 847 mil em multas e foco na proteção da fauna pantaneira

Após 30 dias de atuação intensiva, a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Mato Grosso do Sul concluiu, na terça-feira (18), a Operação Meio Ambiente Seguro (MAS), com resultados expressivos no combate a crimes ambientais e reforço à preservação da fauna da Bacia do Paraguai.

Com foco na proteção da fauna e da ictiofauna pantaneira, as equipes atuaram de forma integrada por terra, água e ar, empregando tecnologia de ponta e estratégias de policiamento ambiental em regiões estratégicas como Corumbá, Coxim, Miranda, Bonito, Aquidauana e Campo Grande.

Prevenção e tecnologia na linha de frente

A operação teve como prioridade a prevenção de práticas ilícitas como a ceva ilegal (uso de iscas para atrair peixes), além de reduzir atropelamentos de animais silvestres em áreas de trânsito crítico. A PMA utilizou drones com câmeras termais, georreferenciamento e a Plataforma Mais Brasil para mapear e monitorar áreas de risco.

O policiamento aéreo, com helicópteros da Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), foi essencial para o controle de focos de incêndio, identificação de desmatamentos ilegais e ações em áreas de difícil acesso, reforçando a capacidade de resposta em tempo real.

Conscientização e repressão a infrações

Durante o período da operação, 687 pessoas foram abordadas e orientadas sobre os impactos ambientais causados por práticas irregulares, especialmente voltadas à preservação da fauna pantaneira.

Na parte repressiva, o combate aos crimes ambientais gerou um impacto direto: as infrações de maior valor foram relacionadas à poluição, totalizando R$ 847 mil em multas aplicadas. A PMA atuou também em casos de desmatamento ilegal, pesca predatória, transporte irregular de madeira e caça.

Operação continua integrada ao Corpus Christi

Embora a Operação Meio Ambiente Seguro tenha sido oficialmente encerrada às 23h de ontem, a PMA permanece ativa nas ações de fiscalização, que agora seguem integradas à Operação Corpus Christi, intensificando a vigilância em todo o Estado durante o feriado prolongado.

O comando da PMA destacou que o êxito da operação se deve ao planejamento estratégico, uso de tecnologia, parcerias com órgãos estaduais e, principalmente, ao comprometimento das equipes em campo, que atuaram de forma preventiva e repressiva na defesa dos recursos naturais de Mato Grosso do Sul.

Operação Meio Ambiente Seguro- MAS 2025

Período (17/05 a 18/06)

