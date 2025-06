Jovem é esfaqueado durante briga em distribuidora em Dourados; agressor ainda não foi identificado

Um jovem de 19 anos, identificado como Ricardo Dias Marques, foi socorrido em estado grave após ser atingido com diversos golpes de canivete na noite de quinta-feira (19), no bairro Parque das Nações II, em Dourados, cidade

A ocorrência foi registrada por volta das 22h, nas proximidades da Rua Professora Maria Aparecida Gonzaga Cerqueira. Segundo a Polícia Militar, havia várias pessoas no local no momento do atendimento, mas Ricardo não quis revelar quem seria o autor da agressão, limitando-se a dizer que “não tinha nada a declarar”.

De acordo com o relato de um amigo da vítima, a confusão começou dentro de uma distribuidora próxima à casa onde Ricardo mora. O jovem teria se envolvido em uma briga e acabou sendo esfaqueado na cabeça, costas e nuca.

Após o ataque, o amigo utilizou uma bicicleta para levá-lo até sua residência, de onde acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ricardo foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele estava consciente e orientado ao ser atendido.

A motivação do conflito e as circunstâncias da agressão ainda são investigadas pela polícia. O caso foi registrado e segue sob apuração das autoridades competentes.

