Homem é esfaqueado por colega de trabalho em fazenda de Maracaju e transferido para Campo Grande

Foi registrado como tentativa de homicídio o caso de um homem de 51 anos que deu entrada na Santa Casa de Campo Grande na noite de sexta-feira (19), após ter sido esfaqueado em uma fazenda localizada em Maracaju, município a 149 km de Campo Grande.

A vítima relatou à Polícia Militar que foi atacada por um colega de trabalho durante uma discussão na propriedade rural. O golpe atingiu a região do abdômen.

Devido à gravidade do ferimento, o homem precisou ser transferido com urgência para Campo Grande, onde permanece internado e aguarda por cirurgia.

A PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) foi acionada pela equipe médica da Santa Casa, que atendeu o trabalhador ferido. O autor do crime ainda não foi identificado, e o caso está sob investigação pela Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), localizada no bairro Tiradentes, na Capital.

