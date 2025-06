Mais de 1,6 tonelada de maconha é apreendida em ação da PMA durante Operação Corpus Christi

Durante uma Operação Corpus Christi, a PMA (Polícia Militar Ambiental) realizou uma das maiores apreensões de drogas do ano no município de Mundo Novo, cidade distante 464 quilômetros de Campo Grande. A ação ocorreu durante patrulhamento terrestre, quando os policiais encontraram uma carreta LS, modelo 2022, atolada e abandonada em uma região de difícil acesso.

A situação chamou a atenção da equipe, que ampliou as buscas nas proximidades. Com isso, foram localizados mais três veículos de passeio, também abandonados. Após vistoria, foi constatado que todos estavam carregados com grandes quantidades de maconha.

A droga foi pesada ainda no local da apreensão e totalizou 1.657 quilos. O material ilícito representa um prejuízo estimado de R$ 4,27 milhões ao crime organizado.

Durante o atendimento da ocorrência, um homem se apresentou às equipes afirmando ser o motorista da carreta. Segundo seu relato, ele teria sido sequestrado por dois indivíduos, mas conseguido escapar. No entanto, diante de contradições em sua versão e do cenário encontrado, os policiais o conduziram à delegacia como suspeito, onde o caso será apurado pela Polícia Civil.

Todos os veículos e a carga de drogas foram encaminhados à Polícia Judiciária para os procedimentos legais.

