PM localiza carro funerário usado em furtos na capital; um dos suspeitos foi preso

Na madrugada desta quarta-feira (23), a PM (Polícia Militar) identificou o carro funerário que havia sido furtado e estava sendo utilizado em tentativas de roubo no Jardim Leblon e no Bairro Nhanhá, na capital. Também foi apreendido um homem de 23 anos, que confessou ter participado das tentativas de assalto.

O veículo foi roubado na última segunda-feira (22), na sede da empresa funerária, localizada no cemitério Memorial Park. O roubo foi notado por funcionários da funerária, por volta das 14h, por meio do sistema de rastreamento. Em sequência, foi registrado o boletim de ocorrência.

Em uma ronda policial na Vila Marcos Roberto, a PM avistou um veículo de funerária com faróis ligados e suspeitaram que se tratava do veículo furtado, uma vez que haviam sido informados sobre o incidente. Após avistarem a viatura, os suspeitos tentaram fugir e desceram do veículo, na Rua Himalaia.

Um dos suspeitos, que trajava uma camiseta vermelha, conseguiu fugir. O outro suspeito, de 23 anos, foi preso e submetido a interrogatório policial. Também foram apreendidas 208 gramas de maconha e um simulacro de arma de fogo.

Durante o interrogatório, ele confessou ter participado das tentativas de assalto, nos bairros mencionados, mas mencionou que não era o dono da droga. Segundo o acusado, a droga pertencia ao parceiro foragido, que também era responsável pelo roubo do carro funerário.

Ele também indicou um nome e endereço, que seria do foragido, entretanto, a PM verificou presencialmente que na residência morava um casal, que alegou não conhecer ninguém com o nome citado.

O suspeito continua foragido e a PM segue com as buscas. O entorpecente foi entregue à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e o veículo, do modelo Saveiro, foi entregue à Defurv (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos), que realizou o encaminhamento ao dono.

