Capital adota estratégia para ampliar publico alvo da 4ª dose até 18 anos

Para evitar um possível crescimento no número de infecções de Covid-19 devido a circulação da nova variante BQ.1 do vírus, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) divulgou nesta quarta-feira (23) uma estratégia para reduzir as faixas etárias de vacinação, que receberão o 2º reforço da 4ª dose.

A previsão é que até a segunda-feira (28), todos que tenham até 18 anos ou mais e receberam o primeiro reforço há pelo menos quatro meses possam tomar a segunda dose. De acordo com o secretário munici,pal, José Mauro Filho, a estratégia visa proteger a cadeia produtiva “que é em sua maioria, formada por jovens que estão em frigoríficos, indústrias e no comércio”

Para o secretário, a vacinação é a ferramenta mais eficaz para evitar uma baixa muito grande de profissionais durante a época do ano em que há o maior movimento nesses locais, uma vez que as festas de final de ano fazem a economia girar muito e ainda representa um aumento no trabalho exercido por este grupo.

Na próxima sexta-feira (25), poderão ser vacinadas as pessoas que tiverem a partir de 20 anos de idade e que tenham tomado o primeiro reforço há pelo menos quatro meses. Dois dias após isso, na segunda-feira (28), o calendário é novamente atualizado e a faixa etária passa a ser de 18 anos.

O calendário de locais disponíveis para a vacinação está disponível no site www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg

Cobertura vacinal

Até o momento, quase dois milhões de doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas na Capital, e 80% da população local está com o esquema primário completo. Porém a procura pelas doses de reforço ainda estão muito aquém do esperado.

Desde o final do mês de maio, o primeiro reforço está liberado para toda a população a partir dos 12 anos e que havia concluído o esquema primário há pelo menos quatro meses, mas, até então, somente 380.490 doses foram aplicadas. O público estimado desta faixa etária é de aproximadamente 741,6 mil pessoas.

Quanto ao segundo reforço, a procura está ainda mais baixa, foram aplicadas pouco mais de 141 mil doses dos imunizantes disponíveis.

Dados Epidemiológicos

Campo Grande já tem percebido um aumento na procura de testes de Covid-19 e nos atendimentos a pacientes sintomáticos respiratórios. Mesmo não havendo elevação na positividade dos testes, a pasta já avalia que isso pode ser reflexo da circulação da nova variante da infecção.

Somente neste ano, foram registrados mais de 89 mil casos positivos em Campo Grande. “Felizmente, a maioria destes pacientes tiveram somente sintomas levas, o que podemos dizer com certeza que é um reflexo da vacinação. Mas com novas variantes, não podemos abaixar a guarda, todos precisamos dos reforços”, conclui o secretário.

