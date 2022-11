Motoboy que aplicava golpes em mulheres no trânsito é indiciado na Capital

Um motoboy de Campo Grande, foi indiciado pelo crime de extorsão após abordar mulheres no trânsito, alegando um suposto acidente para que as vítimas pagassem estragos na motocicleta. O caso aconteceu entre maio e outubro deste ano.

De acordo com as informações da polícia, foram identificadas pelo menos quatro pessoas vítimas do golpe do “falso acidente de trânsito”, aplicado na Avenida Afonso Pena, próximo ao Shopping Campo Grande.

Na maior parte das vezes as vítimas eram mulheres que estavam sozinhas nos carros e durante a noite. Elas eram abordadas de forma repentina por um motociclista que carregava uma mochila térmica vermelha e pilotava uma Honda de cor verde.

O motociclista alegava que havia sofrido um acidente de trânsito, causado pela vítima, passando a exigir de forma agressiva e intimidante, ressarcimento por supostos danos materiais. As mulheres eram então coagidas a transferir valores ao suspeito, de forma agressiva e intimidante.

As vítimas eram constrangidas a transferir valores ao motoboy, que restringia e condicionava o direito de ir e vir das mulheres mediante o pagamento mediante Pix. “A gente não vai sair daqui até você transferir o valor do retrovisor”. Atemorizadas, as vítimas acabavam transferindo valores entre R$ 100,00 à R$ 400,00 para o autor.

Após diligências investigatórias, a DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) identificou o autor como um homem de 27 anos, que foi interrogado na presença do seu Advogado e confessou a prática dos golpes, alegando dificuldades financeiras.

O suspeito foi indiciado pelo crime extorsão, que prevê pena de quatro a dez anos de reclusão. A DERF enfatiza a importância que outras vítimas do mesmo golpe registrem o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia.

Leia mais: