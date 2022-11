Lutadores de MS conquistam 13 medalhas no Pan-Americano de Kickboxing e garantem vaga ao Mundial

Lutadores de Mato Grosso do Sul voltaram da 11ª edição do Campeonato Pan-Americano de Kickboxing com 13 medalhas. Com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), a competição ocorreu na cidade de Cascavel, no Paraná. A delegação foi composta 12 atletas e dois técnicos.

Ao todo, os atletas conquistaram quatro medalhas de ouro, seis de prata e três de bronze. A competição foi realizada pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), com apoio da Associação Mundial de Organizações de Kickboxing (WAKO, na sigla em inglês), e contou com mais de 900 inscritos, que representaram 19 países das três Américas.

O Brasil foi o campeão geral do Pan, somando 297 medalhas (131 ouros, 101 pratas e 65 bronzes). A Argentina terminou na segunda colocação, com 163 medalhas (61 ouros, 49 pratas e 53 bronzes. A terceira posição ficou com o México, que foi 56 vezes ao pódio (23 ouros, 14 pratas e 19 bronzes).

Os medalhistas de ouro foram Ian Andrwei Benites, Kivinin Francielly Macedo, Anderson Ramos da Mota e Henrique Amaral. Ficaram com a prata Cléber Córdoba Júnior, Débora da Rosa Santos, Danilo Dias Vieira, Kawan Bobadilha Cavalheiro, Gabriel Dalmaso Arce e Igor Leonardo Alemar. Já os que garantiram o bronze foram Giovanny Amarílio, Jorge Vera Denguez e Marcos Coltro Júnior. Os campeões asseguraram vaga direta ao campeonato mundial de lutas, o World Combat Games, que acontecerá de 21 a 30 de outubro de 2023, em Riad, capital da Arábia Saudita.

Natural de Ponta Porã, Ian Andrwei Benites comemorou o título de campeão, na modalidade kick light. “Por todo contexto que trago comigo nesta caminhada, me sinto extremamente realizado e satisfeito com os resultados, representando bem o meu estado, a minha cidade e o meu país”, destaca o atleta de 29 anos. “Acabei adoecendo uma semana antes do evento, o que cobrou muito de mim no corte de peso e dentro das lutas que fiz”, completa.

