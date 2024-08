PM da reserva é preso por tentar matar pedreiro que contratou para serviço em Nova Andradina

Na noite do úlitmo domingo(11), um homem de 51 anos sofreu uma tentativa de homicídio de um policial militar da reserva em Nova Andradina. O crime ocorreu após o homem concluir serviço de pedreiro e participar de bebedeira com o suspeito em Nova Andradina.

De acordo com informações do Jornal da Nova, o boletim de ocorrência, o homem, de 51 anos, estava à beira da rodovia de acesso a cidade de Taquarussu, pedindo por socorro e sangrando.

A polícia militar e Corpo de Bombeiros foram até o local, a vítima estava consciente e disse que o suspeito é um tenente da reserva da Polícia Militar, de 59 anos, identificado como Valmir de Menezes.

Ele disse que foi contratado pelo agressor para um serviço de pedreiro e após a conclusão do trabalho, foi convidado a tomar cerveja em Amandina, distrito de Ivinhema. Foram, a vítima, o suspeito e outro homem.

Após tomarem várias cervejas, resolveram ir para a cidade de Taquarussu, momento em que houve um desentendimento entre vítima e suspeito, na MS-473, próximo à transportadora SIMS.

Depois de sofrer algumas agressões físicas no interior do automóvel, o suspeito empurrou a vítima para fora, desferiu golpes de facas e posteriormente, dois disparos de arma de fogo. A vítima disse que era revólver calibre 38 de cor prata. O suspeito seguiu para a cidade de Taquarussu.

O Corpo de Bombeiros Militar não constatou nenhum tipo de ferimento por arma de fogo, mas a vítima foi levada para o pronto socorro do Hospital Regional para atendimento médico.

A vítima tinha cortes no antebraço direito, orelha direita e canto da boca esquerdo. Um guarda da transportadora estava no local e afirmou que escutou os disparos e ligou na central 190 pedindo socorro.

O suspeito ainda está foragido, ele estava em posse de um veículo VW/Fox cor branca. As informaçoes foram repassadas a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PMR (Polícia Militar Rodoviária).

