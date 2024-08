Carreta com mais de 2 milhões em cigarros contrabandeados é apreendida em Iguatemi

Na madrugada desta terça-feira(06), uma carreta Scania, acoplada a um semirreboque foi apreendida por estar carregada com aproximadamente 40 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, avaliados em mais de R$ 2 milhões.

A apreensão foi realizada pela DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na cidade de Iguatemi, a 405km de Campo Grande.

A abordagem aconteceu enquanto os policiais faziam patrulhamento na MS-295, zona rural do município, quando viram veículo parado às margens da rodovia. Os policiais foram fazer a vistoria e constataram que a carreta estava carregada com os produtos ilícitos.

Nenhum suspeito foi localizado. Os cigarros apreendidos foram levados à Receita Federal de Mundo Novo.

