Traficante usa carro falso do Incra para transportar 1,4 tonelada de maconha na BR-060

Homem com idade não divulgada foi preso, na manhã desta segunda-feira (12), na BR-060, em Sidrolândia, distante 60 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado transportando 1,4 tonelada de maconha.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), equipes realizavam fiscalização na rodovia, quando avistaram um VW T-Cross com adesivos do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

Ao consultarem a placa do veículo no sistema, descobriram que o automóvel não era oficial. Os policiais deram ordem de parada, mas o motorista fugiu.

Houve perseguição pela rodovia e, quando o condutor perdeu o controle do carro, acabou alcançado e detido pelos agentes federais. O homem confessou que pegou o veículo em Maracaju e o levaria até Campo Grande, onde receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte.

Os policiais constataram, ainda, que o automóvel possui registro de roubo/furto desde o mês passado na cidade de Ribeirão Preto (SP). O caso foi registrado na Polícia Civil de Sidrolândia como tráfico de drogas.

