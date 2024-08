Homem ameaça a mulher e o próprio filho recém nascido em Angélica

Na tarde do último domingo(11), uma mulher de 36 anos foi até a Unidade Policial de Angélica para denunciar uma ameaça feita pelo companheiro.

De acordo com informações do Site Ivinoticias, a vítima revelou que decidiu terminar a união após um relacionamento de um ano e três meses porque o parceiro tinha um comportamente agressivo e faz uso constante de bebidas alcoólicas.

Ela relatou que o homem não aceitou a separação e a ameaçou, dizendo: “Se você se separar, eu te mato e também mato o menino (o recém-nascido).” O casal tem um filho recém-nascido, de apenas 11 dias, fruto da relação. A mulher tem outros três filhos de um relacionamento anterior.

Esta teria sido a primeira vez que a mulher foi ameaçada pelo companheiro. Ela decidiu não representar criminalmente contra o homem e solicitou medidas protetivas de urgência para garantir a sua segurança e a do bebê.

