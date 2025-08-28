PF e Receita Federal deflagram operação contra contrabando e descaminho em MS e SP

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) a operação Manifesto, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado no contrabando e descaminho de produtos de origem paraguaia.

A investigação teve início em julho de 2023, após a prisão em flagrante de um motorista que transportava mercadorias irregulares em um caminhão tombado na BR-267, em Nova Alvorada do Sul (MS). A partir do caso, os agentes identificaram que transportadoras eram usadas para disfarçar cargas ilegais, que seguiam com destino a Campo Grande (MS) e a municípios do interior paulista.

Nesta fase da operação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão – sendo oito em Mato Grosso do Sul e um em São Paulo. A Justiça também determinou o bloqueio de ativos financeiros pertencentes a nove investigados.

Ao todo, participaram da ação 36 policiais federais, seis auditores-fiscais e cinco analistas da Receita Federal.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e mapear a extensão do esquema criminoso.

