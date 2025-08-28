Vídeo: menina de 6 anos é estuprada e encontrada morta em Campo Grande

Uma menina de seis anos foi encontrada morta na madrugada desta quinta-feira (28), na Vila Carvalho, em Campo Grande. O suspeito do crime é um homem identificado como Willian, conhecido da família da vítima, que está foragido. A principal suspeita é que a criança tenha sido estuprada antes de ser morta.

O crime veio à tona depois que os pais da menina notaram seu desaparecimento na noite de quarta-feira (27), na Vila Taquarussu. De acordo com informações preliminares, ao verificar as câmeras de segurança, os pais viram o momento em que o homem levou a criança. Uma equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar foi acionada por volta das 2h da manhã.

As equipes policiais iniciaram as buscas e foram até a casa do suspeito, na Vila Carvalho. Foi lá que o corpo da menina foi encontrado. Apesar de terem localizado a vítima, as autoridades não encontraram o suspeito na residência.

No local, a polícia encontrou poucos objetos, o que sugere que a casa possa estar desocupada. Havia um brinquedo de criança no quintal, além de uma folha de plano de saúde, contas de luz e uma Bíblia em cima de uma mesa em um dos cômodos. Roupas estavam espalhadas pelo chão nos fundos da residência, e o quintal estava coberto de fezes de cachorro.

Uma vizinha, que preferiu não se identificar, relatou que acordou com a movimentação da polícia durante a madrugada. “Acordei assustada com o barulho”, disse. Ela ainda contou que ouviu de outro vizinho que o suspeito tem uma filha e a maltrata.

O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada). As buscas por Willian continuam e estão sendo conduzidas pelo Batalhão de Choque (BPChq).

