Operação Cérberus apreende 15 toneladas de mercadorias irregulares do crime organizado em Corumbá

Pasta base, cocaína e skunk também foram apreendidos e prejuízo ao crime chegou a R$ 6 milhões

Entre 14 a 21 de agosto, a Receita Federal realizou Operação Cérberus para combater o combater ilícitos no comércio exterior e outros crimes transfronteiriços na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

Com parceria de forças de segurança e órgãos de fiscalização,a operação apreendeu 27 kg de pasta base de cocaína, 21 kg de cocaína refinada, 40 kg de skunk e cerca de 15 toneladas de mercadorias irregulares.

Nos 14 dias de atividades, foram realizados reforços na fiscalização na região de fronteira. Segundo a Receita Federal, o prejuízo estimado foi superior a R$ 6 milhões às organizações criminosas.

A operação contou participação da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Polícia Federal, Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul (Setor de Investigações Gerais) e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A ação recebeu o nome inspirado na figura mitológica grega, o Cérberus, um grande cão com três cabeças que guardada o portão do mundo inferior. Segundo a polícia, o nome foi dado porque a criatura representa a vigilância constante.

