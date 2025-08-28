Polícia desmantela laboratório clandestino de extração de óleo de maconha em Dourados

Uma operação conjunta realizada na manhã desta terça-feira (26) por equipes do SIG/NRI de Dourados e da DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) resultou no desmantelamento de um laboratório clandestino de extração de óleo de maconha, instalado em uma quitinete na região do Parque Alvorada. O caso só foi divulgado nesta quinta-feira (28).

Segundo a investigação, o local era mantido por um homem de 30 anos que produzia e vendia o óleo como se fosse canabidiol, substância usada legalmente em tratamentos médicos. No entanto, o processo de extração era realizado de forma artesanal, sem qualquer supervisão de órgãos reguladores ou garantia de pureza do produto.

No imóvel, os policiais encontraram 30 frascos do óleo prontos para venda e outros 33 parcialmente cheios, além de 19 pacotes de skunk (uma variedade mais potente de maconha), totalizando aproximadamente 6,1 quilos da droga. Conforme apurado, o produto era oferecido aos consumidores por R$ 800,00 cada frasco, com a promessa de possuir propriedades terapêuticas.

Durante a ação, foram apreendidos ainda dois simulacros de pistola, munições, incluindo de calibre restrito, aparelhos celulares e diversos equipamentos utilizados na fabricação do óleo.

O suspeito alegou às autoridades que produzia o óleo para uso do próprio filho, autista. No entanto, a versão foi desmentida pela mãe da criança, que afirmou que ele não realiza qualquer tipo de tratamento com canabidiol.

Especialistas alertam que a produção irregular do óleo de maconha pode resultar em uma concentração elevada de THC, o composto psicoativo da planta, em vez de isolá-lo, o que representa sérios riscos à saúde dos consumidores.

O homem foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas.