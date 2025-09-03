PF desarticula quadrilha de tráfico internacional e deflagra Operação Nexus Aliciae

Após meses de investigação, a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (3) a Operação Nexus Aliciae, que mira uma quadrilha especializada no envio de drogas para a Europa. O grupo criminoso atuava em diversos estados brasileiros e usava “mulas” aliciadas para transportar entorpecentes em voos internacionais.

A ação ocorre em cidades do Ceará e do Rio Grande do Sul, onde estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Campinas (SP), que também determinou o sequestro de bens e valores dos investigados.

Estrutura da quadrilha

Segundo a PF, as apurações tiveram início em setembro de 2023, após a prisão em flagrante de um transportador no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Desde então, foram realizados oito flagrantes e onze prisões, além da apreensão de drogas em aeroportos de Corumbá (MS), Fortaleza (CE), Campinas (SP) e Guarulhos (SP).

As investigações revelaram que a quadrilha tinha estrutura organizada em dois núcleos:

Núcleo dos cooptadores – responsável por recrutar transportadores, comprar passagens aéreas, providenciar hospedagem e manter contato com compradores no exterior.

Núcleo dos transportadores – formado por pelo menos 17 pessoas, aliciadas para levar a droga até a Europa.

Os carregamentos tinham como destino países como Espanha, França, Itália e Suíça, onde o grupo lucrava com o tráfico internacional.

Com a deflagração da operação, a Polícia Federal busca agora identificar outros integrantes da organização para desarticular completamente a rede criminosa.

De acordo com a corporação, a ação representa mais um passo no combate ao tráfico internacional e na quebra da logística utilizada por quadrilhas que exploram brasileiros como “mulas” em rotas de entorpecentes para o exterior.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais