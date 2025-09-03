Suspeito de envolvimento em morte de pintor é preso em Ladário

Um rapaz de 28 anos foi preso na segunda-feira (1º) suspeito de participação no assassinato do pintor Luciney Hélio da Silva, de 46 anos, em Ladário, a 426 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu na madrugada de sábado (30), após uma briga em um bar no bairro Nova Aliança.

A vítima foi encontrada sem vida por volta das 0h30, próximo a uma conveniência na Rua Heitor Paulo de Oliveira. Segundo a Polícia Militar, o corpo apresentava corte no pescoço, afundamento de crânio e hematomas no rosto. No local havia pedras e garrafas, que podem ter sido usadas na agressão. O Corpo de Bombeiros Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foram acionados.

O filho de Luciney reconheceu o corpo. Testemunhas relataram que, horas antes, o pintor estava em um bar acompanhado de uma mulher e discutiu com um homem, que estava junto de outro rapaz, apontado como autor do crime.

De acordo com o Diário Corumbaense, equipes da Delegacia de Polícia Civil de Ladário, com apoio da Delegacia de Corumbá, realizaram diligências e localizaram o suspeito dois dias depois.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer a motivação e identificar possíveis outros envolvidos no assassinato.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais