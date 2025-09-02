Suspeito de atrair menores para apartamento é preso por estupro de vulnerável em Campo Grande

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Menino relatou que estava no apartamento do homem e que ele teria praticado atos libidinosos. Também foi relatado que um colega da vítima e outros menores frequentavam o local

Na tarde desta terça-feira (2), foi divulgado pela Polícia Civil que um homem de 36 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, em Campo Grande. O suspeito teria aliciado menores para sua residência e segundo relato do adolescente aos policiais,  eram oferecidos a eles, comida, videogame e bebidas alcoólicas para atraí-los no local.

O caso foi denunciado até a Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), depois do possível desaprecimento de um adolescente de 11 anos desde a tarde da última segunda (1º). Segundo o boletim de ocorrência, a mãe contou que ele participou de uma sessão de atletismo na Escola Municipal Senadora Rachid Saldanha Derzi, entre 13h30 e 14h30, e retornou para casa. No entanto, sua irmã, relatou que o adolescente trocou de roupa e saiu novamente, sem informar o destino e não retornou a residência ais até o momento da comunicação à polícia.

Familiares tentaram localizar o jovem entrando em contato com colegas de escola, que informaram que ele havia comentado sobre a intenção de cortar o cabelo na tia. A mãe também tentou contato com o salão de cabeleireiro frequentado pelo jovem, que fica na quadra acima da residência, mas não teve confirmação de que ele teria ido ao local.

Logo após o registro da ocorrência, a mãe recebeu uma ligação de um vizinho, que informou que o menor havia chegado em casa em um veículo de aplicativo. Em conversa com o filho, ele relatou que havia passado a noite no apartamento de um conhecido de seu amigo, desde as 21h do dia anterior, onde consumiram bebidas alcoólicas, energéticos e ouviram música. Ele também disse que em determinado momento, o homem praticou atos libidinosos com ele.

A mãe foi até a Depac/Cepol para solicitar apoio e relatar o ocorrido. O delegado plantonista e o investigador, acompanharam a mãe e a vítima até o local indicado pelo adolescente.

No apartamento, o suspeito de 36 anos foi e conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos. O adolescente confirmou os abusos e disse que o amigo frequenta o local com outros colegas, também disse que o suspeito costuma atrair crianças à residência.

No local também foram apreendidos equipamentos eletrônicos, como notebooks, tablets, celulares e câmeras de vigilância, que serão encaminhados à perícia.

O menino também descreveu o suspeito como alguém que oferecia comida, videogame, piscina e bebidas alcoólicas para criar um ambiente de confiança, facilitando a prática de abusos.

O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável que foi convertida em prisão preventiva pelo delegado responsável pelo caso.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram.

 

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *