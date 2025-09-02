Suspeito de atrair menores para apartamento é preso por estupro de vulnerável em Campo Grande

Menino relatou que estava no apartamento do homem e que ele teria praticado atos libidinosos. Também foi relatado que um colega da vítima e outros menores frequentavam o local

Na tarde desta terça-feira (2), foi divulgado pela Polícia Civil que um homem de 36 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, em Campo Grande. O suspeito teria aliciado menores para sua residência e segundo relato do adolescente aos policiais, eram oferecidos a eles, comida, videogame e bebidas alcoólicas para atraí-los no local.

O caso foi denunciado até a Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), depois do possível desaprecimento de um adolescente de 11 anos desde a tarde da última segunda (1º). Segundo o boletim de ocorrência, a mãe contou que ele participou de uma sessão de atletismo na Escola Municipal Senadora Rachid Saldanha Derzi, entre 13h30 e 14h30, e retornou para casa. No entanto, sua irmã, relatou que o adolescente trocou de roupa e saiu novamente, sem informar o destino e não retornou a residência ais até o momento da comunicação à polícia.

Familiares tentaram localizar o jovem entrando em contato com colegas de escola, que informaram que ele havia comentado sobre a intenção de cortar o cabelo na tia. A mãe também tentou contato com o salão de cabeleireiro frequentado pelo jovem, que fica na quadra acima da residência, mas não teve confirmação de que ele teria ido ao local.

Logo após o registro da ocorrência, a mãe recebeu uma ligação de um vizinho, que informou que o menor havia chegado em casa em um veículo de aplicativo. Em conversa com o filho, ele relatou que havia passado a noite no apartamento de um conhecido de seu amigo, desde as 21h do dia anterior, onde consumiram bebidas alcoólicas, energéticos e ouviram música. Ele também disse que em determinado momento, o homem praticou atos libidinosos com ele.

A mãe foi até a Depac/Cepol para solicitar apoio e relatar o ocorrido. O delegado plantonista e o investigador, acompanharam a mãe e a vítima até o local indicado pelo adolescente.

No apartamento, o suspeito de 36 anos foi e conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos. O adolescente confirmou os abusos e disse que o amigo frequenta o local com outros colegas, também disse que o suspeito costuma atrair crianças à residência.

No local também foram apreendidos equipamentos eletrônicos, como notebooks, tablets, celulares e câmeras de vigilância, que serão encaminhados à perícia.

O menino também descreveu o suspeito como alguém que oferecia comida, videogame, piscina e bebidas alcoólicas para criar um ambiente de confiança, facilitando a prática de abusos.

O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável que foi convertida em prisão preventiva pelo delegado responsável pelo caso.

