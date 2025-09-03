MS terá quarta-feira de sol e temperaturas elevadas, com baixos índices de umidade

Regiões sudoeste e pantaneira registram calor mais intenso; Campo Grande deve ter máximas de 35º C



Mato Grosso do Sul terá nesta quarta-feira (3) tempo estável, com sol e variação de nebulosidade, segundo a previsão meteorológica. A condição é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo seco na maior parte do Estado.

A combinação de calor e baixa umidade favorece valores críticos do ar, que devem variar entre 10% e 30% em várias regiões. As temperaturas mínimas ficam entre 18°C e 24°C, enquanto as máximas podem alcançar 39°C em algumas áreas.

No sul, cone-sul e na região da Grande Dourados, as mínimas devem variar entre 18°C e 20°C, com máximas entre 32°C e 34°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, os termômetros devem registrar mínimas entre 20°C e 24°C e máximas entre 36°C e 39°C. Nas áreas do bolsão, leste e norte, as mínimas variam de 19°C a 21°C, com máximas de 33°C a 38°C.

Em Campo Grande, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 35°C. Os ventos sopram do quadrante norte (norte/nordeste) entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de rajadas acima de 60 km/h em pontos isolados.

O tempo seco requer atenção especial, já que a baixa umidade aumenta o risco de problemas respiratórios e facilita a ocorrência de incêndios florestais e urbanos.

