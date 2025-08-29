PF deflagra operação RIFA.com contra comércio ilegal de armas e rifas clandestinas em MS

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (29) a operação RIFA.com, com o objetivo de combater o comércio ilegal de armas de fogo e a exploração de rifas sem autorização legal.

De acordo com as investigações, o principal alvo da operação se apresentava como despachante de armas e promovia sorteios de armamentos, tanto de uso permitido quanto de uso restrito. As rifas eram realizadas em grupos de WhatsApp, frequentados majoritariamente por caçadores, atiradores e colecionadores (CACs).

A prática é considerada ilegal, já que tanto a comercialização de armas de fogo quanto a realização de sorteios em dinheiro ou bens exigem autorização dos órgãos competentes, o que não ocorria neste caso.

A Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul expediu mandado de busca e apreensão contra o investigado, cumprido nesta manhã pelas equipes da Polícia Federal.

As autoridades seguem analisando o material apreendido para identificar a extensão das atividades ilegais e possíveis outros envolvidos.

