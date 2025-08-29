Homem é preso por manter esposa em cárcere privado no Bairro Amambai, em Campo Grande

Um homem foi detido na manhã desta quinta-feira (28) acusado de manter a esposa em cárcere privado em uma residência localizada no Bairro Amambai, região central de Campo Grande. A vítima relatou às autoridades que não podia sair de casa e que tinha medo até mesmo de atender ligações e responder mensagens.

A situação foi descoberta durante fiscalização de medida protetiva de urgência. De acordo com vizinhos e informações repassadas à polícia, a mulher estava sob restrição de liberdade havia cerca de sete dias.

Nas primeiras tentativas de contato telefônico, a vítima afirmou estar presa dentro da residência, mas depois disse que se encontrava no trabalho, versão que levantou ainda mais suspeitas. Vizinhos também confirmaram não vê-la há mais de uma semana. Diante da insistência, a mulher atendeu novamente e conseguiu abrir o portão, permitindo a entrada das equipes de segurança.

O suspeito foi preso por cárcere privado e descumprimento de medida protetiva. Nada de ilícito foi localizado durante a revista pessoal. Ele foi conduzido pela Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM (Guarda Civil Metropolitana) até a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), na Casa da Mulher Brasileira.

Segundo a corporação, a detenção ocorreu sem resistência, e todo o procedimento foi acompanhado para garantir a segurança da vítima, que permaneceu no local sob orientação das equipes.

O caso segue em investigação.

