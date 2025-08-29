Veja as ruas que ficarão interditadas neste fim de semana na Capital

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa as interdições programadas para esta sexta-feira (29), e dias subsequentes. Reforçamos nosso compromisso com a ordem e segurança no trânsito, solicitando aos condutores que respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas para minimizar transtornos.
Data: 31/08/25
Horário: 07:00 às 12:00hs
Local: Rua Bahia, entre Av. Mato Grosso e Rua Antônio Maria Coelho
Motivo: Recebimento de Equipamento de Ressonância Magnética Clinica Pró Exames
Data: 30 e 31/08/25
Horário: 07:00 às 18:00hs
Local: Av. Via Park
Motivo: Obra na Rede de Águas Pluviais.
Data: 31/08/25
Horário: 07:00 às 13:00hs
Local: Rua Bilac Pinto, entre Rua da Divisão e Rua Mauro Oliveira
Motivo: Feira Comunitária Jd. Parati
A Agetran reforça a importância de atenção redobrada por parte dos condutores durante o período das interdições para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.
