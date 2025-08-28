Veículos explodem em colisão na BR-163

Três carretas se envolveram no sinisto e trecho de rodovia segue sem tráfego

Na tarde desta quita-feira (28), um grave acidente com três carretas interdiou totalmente um trecho no km 405, da Br-163, em Nova Alvorada do Sul.

Três carretas se envolveram na colisão e duas delas pegaram fogo, que provocou em explosão e incêndio no local. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma das carretas transportava etanol.

Por enquanto, ainda não há mais informações sobre como a colisão ocorreu e possíveis vítimas no local. Equipes da PRF estão na pista no trabalho de sinalização e orientação aos motoristas que trafegam pela região.

