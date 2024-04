PF atua contra estrutura criminosa para o contrabando em MS

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens em endereços na cidade de Três Lagoas

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (12), a segunda fase da Operação Capa Preta, com o objetivo de desarticular financeiramente o grupo criminoso de contrabandistas. De acordo com informações de Polícia Federal, a investigação revela que alguns dos envolvidos transportam, semanalmente, grande quantidade de cigarros de origem estrangeira.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, nesta fase, foi deferido pela 1ª Vara da Justiça Federal de Três Lagoas, o sequestro e bloqueio de bens (contas bancárias e imóveis) em valor que supera R$ 550 mil, e mandados de busca e apreensão em dois endereços no município, onde foram apreendidos um veículo, documentos, cigarros, celulares e mídias de armazenamento de dados.

Um homem foi preso em flagrante por crime de contrabando.

