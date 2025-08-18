PF apreende mais de 139 kg de drogas em caminhão próximo a Terenos/MS

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã deste domingo (17), um homem durante uma abordagem no posto da PRF, nas proximidades do município de Terenos, em Mato Grosso do Sul. Na ação, foram apreendidos 133,6 kg de cloridrato de cocaína e 6,2 kg de pasta base de cocaína, totalizando mais de 139 quilos de entorpecentes.

Segundo a PF, a droga tinha origem na Bolívia, entrou no Brasil pela região de Corumbá/MS e tinha como destino o estado de São Paulo. O entorpecente estava escondido em compartimentos ocultos do caminhão fiscalizado.

O homem preso foi conduzido à sede da Polícia Federal em Campo Grande, onde responderá pelo crime de tráfico transnacional de entorpecentes. A PF segue investigando a rota e possíveis envolvidos na operação.

