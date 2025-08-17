Idoso cai em golpe e perde R$ 117 mil ao tentar comprar bicicleta elétrica pela internet

Um idoso, de 73 anos, perdeu cerca de R$ 117 mil depois de cair em um golpe enquanto tentava comprar uma bicicleta elétrica pela internet. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o idoso contou que entrou no Google para pesquisar sobre o produto quando recebeu uma chamada de vídeo de uma pessoa que se passou por vendedor de uma loja virtual. Durante a ligação, o neto percebeu a demora do avô e decidiu intervir.

Ao entrar em contato com o banco, o jovem descobriu que foram realizadas duas transferências via Pix, totalizando R$ 117.900,00. Após a movimentação suspeita, o idoso não conseguiu mais acessar seus aplicativos bancários.

A vítima disse não saber informar a chave Pix favorecida nem o telefone usado para o contato. O caso foi registrado e será investigado pela polícia.

