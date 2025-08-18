Vídeo: Motociclista fica ferido após colisão com carro no centro de Campo Grande

Um motociclista, de 49 anos, ficou ferido após colidir com um veículo Toyota Corolla na manhã desta segunda-feira (18), no centro de Campo Grande. Ele sofreu um corte no braço e uma possível fratura no dedo.
O acidente aconteceu na Avenida Ceará, quando a condutora do carro, de 43 anos, tentou fazer uma conversão à esquerda para acessar a Rua Manoel Inácio de Souza. Durante a manobra, o carro atingiu a motocicleta, arremessando o piloto, que caiu na calçada,
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. A vítima, que estava consciente, foi encaminhada para uma unidade de saúde.
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram