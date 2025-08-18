Prefeitura convoca assistentes de educação, merendeiros e auxiliares temporários na Capital

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (18), os nomes de candidatos aprovados em processos seletivos, os quais devem se apresentar amanhã (19), na Semed (Secretaria Municipal de Educação) para assumir contratos temporários.

A primeira lista é de aprovados no processo seletivo regido pelo edital nº 21/2024-13, para a função de assistente de educação infantil. Já a segunda é dos aprovados no processo seletivo para o cargo de merendeiro, participantes do edital nº 01/2025-17. A terceira e última lista convoca candidatos aprovados no processo seletivo para auxiliar de manutenção, lançado pelo edital nº 12/2025-08.

A Semed fica na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, na Vila Margarida. Os candidatos que comparecerem receberão todas as orientações para assinar contrato temporário e assumir as funções.

Confira a lista das convocações neste link.

