Pela segunda vez, policial militar é preso por tráfico de drogas

Um policial militar, de 41 anos, foi flagrado na noite de ontem (5) pela PMR (Polícia Militar Rodoviária) transportando mais de 100 kg de droga, em um veículo, na região de Ponta Porã. Ele já havia sido preso por tráfico de drogas em fevereiro deste ano.

Segundo informações, o militar seguia em um veículo Fiat/Uno com placas de Dourados, quando foi abordado por uma equipe da PMR. Ele foi questionado sobre o motivo da viagem e apresentou versões contraditórias, fazendo com que os policiais realizassem uma vistoria no automóvel.

Foram localizados 101 kg de maconha em partes ocultas do veículo. A droga foi avaliada em R$ 202 mil.

Diante do flagrante, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Com informações de Jornal da Nova

