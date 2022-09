Capital terá trechos interditados para desfile da Independência e Marcha para Jesus

A partir desta terça-feira (06), diversos trechos de Campo Grande começam a ser interditados para a realização do Desfile em comemoração a Independência do Brasil, celebrado nesta quarta-feira, dia 7 de Setembro. As equipes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) também irão realizar o fechamento de ruas e avenidas para a Marcha para Jesus.

A Agetran fecha hoje o trecho da Avenida Afonso Pena entre a Rua Rui Barbosa e a Avenida Calógeras, em ambos os sentido, a partir das 19h até às 15h de quarta-feira. Como rota alternativa, os condutores poderão utilizar a Avenida Afonso Pena no sentido aeroporto, pegar a Rua Pedro Celestino, Av. Fernando Correa da Costa, Av. Ernesto Geisel e Av. João Rosa Pires. Aos que estão no sentido Shopping, poderão pegar a Av. Calógeras e Av. Fernando Correa da Costa.

Na quarta-feira (7), a Rua 13 de Maio entre Avenida Mato Grosso e Avenida Fernando Corrêa da Costa serão interditadas das 5h às 13h. A população pode utilizar a Rua Eça de Queiroz, Avenida Ernesto Geisel, Avenida Mato Grosso e Avenida Calógeras como rota alternativa.

Na sequência das interdições, as Travessas Guia Lopes, Mário Pinto Peixoto, Edgard Gomes, Camões e Rua General Mello serão fechadas das 5h às 13h e os condutores poderão utilizar a Rua 13 de Maio, Rua Pernambuco e Rua Pedro Celestino.

As Avenidas Mato Grosso, Rua Antônio Maria Coelho, Rua Maracaju, Rua Mal.Candido Mariano, Rua Dom Aquino, Rua Barão do Rio Branco, Rua 15 de Novembro, Rua 7 de Setembro, Rua 26 de Agosto e Avenida Fernando Corrêa da Costa (sentido Horto) entre a Avenida Calógeras e Rua Rui Barbosa também serão interditadas. Aos que estão indo no sentido aeroporto, poderão acessar a Rua Rui Barbosa, Rua Eça de Queiroz e Av. Ernesto Geisel ou Rua Pedro Celestino, Rua Calarge e Av. Fábio Zahram.

Marcha para Jesus

As interdições para a Marcha para Jesus iniciaram na segunda-feira (05) no trecho da Avenida Fernando Corrêa da Costa entre a Rua Rui Barbosa e Rua 13 de Maio em ambos os sentidos, que ficará fechada até às 12h de quinta-feira (8). Quem precisar se deslocar nestes horários, a indicação da Agetran é utilizar a Rua Rui Barbosa e Rua 15 de Novembro para quem está no sentido Horto Florestal, e aos que estão indo no sentido contrário, poderão entrar na Rua 13 de Maio, Rua Tonico Saad e Rua Rui Barbosa.

Na quarta-feira serão interditadas as Rua Barão do Rio Branco entre a Rua Rui Barbosa e Rua Padre João Crippa das 10h às 20h e os condutores poderão utilizar a Rua Rui Barbosa e Marechal Cândido Mariano Rondon. No mesmo horário também será interditada a Rua Pedro Celestino entre a Rua Dom Aquino e Av. Afonso Pena, e como rota alternativa a possibilidade é utilizar a Rua Dom Aquino e Rua 13 de Maio.

A Av. Afonso Pena entre Rua Padre João Crippa e Rua Pedro Celestino, Rua Pedro Celestino entre Av. Afonso Pena e Av. Fernando Correa da Costa e Av. Fernando Correa da Costa entre Rua Pedro Celestino e Rua Rui Barbosa serão interditadas apenas momentaneamente durante a passagem da Marcha.

