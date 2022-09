Após dois anos de abuso, sobrinhas denúncia tio à polícia

Mais um caso de estupro contra menor de idade foi descoberto pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Campo Grande, na manhã de hoje (6). Um homem, que não teve a identidade revelada, foi acusado de abusar sexualmente de duas sobrinhas, de 12 e 13 anos. De acordo com a polícia, os crimes aconteceram em reuniões familiares desde de 2020, no bairro Vilas Boas, na capital sul-mato-grossense.

Segundo informações da delegada responsável pelo caso, Anne Karine Trevisan, as meninas eram abusadas em encontros ou reuniões familiares. Ainda de acordo com depoimentos das vítimas, o autor aproveitava dessas reuniões para abusar sexualmente das sobrinhas.

A adolescente de 13 anos, disse a polícia, que teve problemas psicológicos por conta dos abusos. Após o registro do caso pelas vítimas, o suspeito foi preso em flagrante em sua residência. Ele foi encaminhado a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde negou os crimes.

O acusado segue preso na delegacia e o caso será encaminhado à justiça.

Outro caso

Na noite do último domingo (4), um homem de 37 anos foi acusado de estuprar uma adolescente de 13 anos, dentro de um condomínio, no Jardim Canguru, em Campo Grande. O autor foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde segue preso e será encaminhado para a justiça.

De acordo com informações da delegada responsável pelo caso, Anne Karine Trevisan, o crime foi descoberto por volta das 20h50. Os abusos aconteceram no banheiro do apartamento onde o acusado mora.

Ainda em depoimento, o filho do autor de 13 anos disse à polícia que a menina é sua amiga e que ambos sempre estavam juntos. Interrogado pela delegada, o autor negou o crime, mas desconversou que se alguém teve alguma relação, bem provável que seria com o filho dele quando ambos passaram um final de semana juntos.

No interrogatório, o acusado disse que a menina frequentava a sua casa por conta da amizade com o seu filho. Na hora do crime, o menino de 13 anos, filho do autor, não estava no local, segundo consta no depoimento à polícia.

Em checagem ao sistema, o autor do crime possui passagem pela polícia de ameaça Ele segue preso na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde responderá pelo crime de abuso sexual.

Denuncie

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

