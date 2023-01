Peão é achado morto em córrego após sair para alimentar gado

A Polícia Militar Ambiental informou que foi acionada, nessa quinta-feira (26) pelo capataz de uma fazenda, que disse que o peão havia saído na quarta-feira (25), por volta das 13h, mas não retornou. Os policiais, junto de outros funcionários da fazenda, fizeram buscas pela região, até encontrar o corpo, distante 50 metros de onde o equino foi amarrado.

Peão de 41 anos foi achado morto no Córrego Mutum, em uma fazenda de Pedro Gomes após sair para alimentar o gado. O local foi isolado para o trabalho da Perícia Técnica. A causa da morte será apurada pela Polícia Civil.

Funcionários da propriedade acreditam que o peão tenha se afogado ao cair do barranco, já que o córrego estava cheio, em razão das recentes chuvas fortes.

