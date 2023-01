Estado investe R$ 50,8 milhões na Cafezais e Moreninhas

A Avenida dos Cafezais, uma das principais vias de acesso à região do grande Los Angeles, em Campo Grande, passa por obras de revitalização que vão dar mais fluidez e segurança ao trânsito. Próximo dela, um dos bairros mais populosos da Capital, as Moreninhas, também recebe obras que vão melhorar o vai e vem de veículos e criar um novo acesso à região.

As intervenções de infraestrutura urbana na Avenida dos Cafezais e nas Moreninhas recebem R$ 50,8 milhões de investimento do Governo do Estado. As obras foram licitadas pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e são fiscalizadas pelos engenheiros do Estado. Parceria da iniciativa, a Prefeitura de Campo Grande elaborou os projetos executivos e fez as desapropriações necessárias para as obras.

“Boas parcerias e bons projetos têm nosso apoio. Nessa região, a parceria do Estado com o município vai resultar no melhor acesso da Avenida dos Cafezais e das Moreninhas, dando mais agilidade para que as pessoas possam chegar e sair de casa com segurança”, destacou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo. “Nossa Capital é pujante e com população flutuante. Precisamos criar novos caminhos para chegar ao centro e voltar aos bairros. O governador Eduardo Riedel tem esse olhar de construir novos caminhos”, completou.

Cafezais

Com extensão total de 3,2 quilômetros entre a Avenida Gury Marques e a Rua Engenheiro Paulo Frontin, as obras na Avenida dos Cafezais iniciaram há pouco mais de um mês e já estão 20% concluídas. Os serviços de pavimentação, drenagem e restauração contam com R$ 9,5 milhões de investimento.

Conforme contrato, a via terá 1.150,84 metros de duplicação, entre a Avenida Gury Marques e a rotatória da Avenida Delegado Alfredo Hardman; 1.806,00 metros de drenagem; 13.379,39 m² de asfalto novo entre a Avenida Gury Marques e a rotatória da Avenida Delegado Alfredo Hardman; e 49.445,33 m² de recapeamento, entre a Avenida Delegado Alfredo Hardman até a rotatória da Rua Patrocínio, nos dois sentidos da via, e entre as ruas Fidelis Bucker e Engenheiro Paulo Frontin.

A obra ainda prevê 3.631,78 m² de reconstrução do pavimento entre as ruas do Patrocínio e Fidelis Bucker, além da instalação de 1.097 metros de ciclovia.

