Em 2022, MS registrou 63 casos de afogamentos; 2023 foram 4 ocorrências

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, no ano de 2022 foram registrados 63 casos de afogamentos no Estado, sendo 42 no interior e 21 na Capital. Além disso, em apenas 11 dias de 2023, já foram quatro ocorrências, duas registradas no CBI – (Comando de Bombeiros do Interior) e outras duas pelo CMB (Comando Metropolitano dos Bombeiros).

O caso mais recente na Capital aconteceu na cachoeira das Moreninhas na última quarta-feira (11), e resultou na morte do jovem de 16 anos Henrique Sena da Silva, que havia ido brincar no local com outros dois amigos e em determinado momento acabou afundando e desaparecendo. Conforme relatos dos amigos, eles tentaram salvar o colega mas a tentativa não teve sucesso. A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi acionada e, após quatro horas de buscas, o corpo foi encontrado a cerca de 3 metros de profundidade preso em galhos.

Outro caso de bastante repercussão aconteceu no dia 5 de dezembro do ano passado e também teve um fim trágico. Na ocasião, uma criança de 2 anos e 11 meses veio a falecer após ser encontrada submersa pelos pais na piscina da residência. Conforme informações, o menino estava na parte rasa, de 40 centímetros de profundidade e sob supervisão, mas por uma fatalidade acabou caindo na parte funda, de 1 metro.

No interior do Estado, em Ribas do Rio Pardo, cidade localizada a aproximadamente 100 quilômetros de Campo Grande, também faleceu o promotor de vendas Luiz Carlos Costa, de 47 anos. De acordo com a família, Luiz pulou no Rio Botas para evitar que uma adolescente fosse levada pela correnteza. A menina foi salva, mas o rapaz desapareceu no rio e o corpo só foi encontrado três dias depois.

Orientações

O Capitão QOBM Diego Garcia Baumgardt, comandante do Corpo de Bombeiros Militar em Bonito, concedeu entrevista ao jornal O Estado para orientar a população acerca dos cuidados que podem ser adotados para evitar essas situações e como proceder caso elas venham a acontecer. Para o comandante, evitar deixar as crianças sozinhas mesmo que em casa e restringir o acesso às piscinas com grades e telas protetoras é primordial. “Sempre que possível, eu também oriento que coloquem as crianças para fazerem aulas de natação, para que elas aprendam a ter o domínio de seu próprio corpo na água e, assim, conseguirem se defender em situações de risco”, afirmou.

No que se refere aos cuidados em rios, lagos e cachoeiras, Garcia orienta manter as recomendações com as crianças. “Quanto aos adultos, é ideal que não ingiram bebidas alcoólicas antes de entrar na água, e ainda evitar praticas perigosas como saltos, além do que a altura segura recomendável é que a água não passe da linha da cintura”, disse.

Caso, por um descuido, um acidente como o afogamento venha a acontecer, o capitão fez questão de lembrar que a primeira atitude deve ser acionar os bombeiros. “Ao tentar salvar uma vítima sem o preparo adequado, você pode se tornar outra vítima, como foi o caso recente em Ribas do Rio Pardo”, salientou.

Por fim, o capitão ressaltou que, se for preciso entrar na água, é necessário avisar alguém próximo que estará entrando, e ainda levar um material flutuante para ofertar para a vítima e fazer com que ela se acalme antes de levá-la para o local de segurança. “Mesmo assim, a recomendação primordial é tentar salvar a vítima sem entrar na água, com a ajuda de boias e cordas”, finalizou.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado do MS.

Confira mais a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.