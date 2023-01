Operário e Comercial jogam primeiro clássico do ano

Operário e Comercial dispoutam o clássico Comerário neste domingo e abrem suas respectivas participações no Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2023. Os dois clubes entram em campo neste domingo (29), às 15h, no Estádio Jacques da Luz. Os dois times campo-grandenses estão no Grupo A.

O elenco do EC Comercial ainda está sendo montado para a competição enquanto o Operário FC está no fim da preparação que teve início ainda em dezembro. Apenas nesta semana o Colorado definiu o treinador, optando por Ronildo Rocha.

O primeiro jogo da chave aconteceu no domingo (22) e o Costa Rica EC venceu a SER Chapadão em casa. O quinto integrante é o Coxim AC, que estreia dia 1º de fevereiro, contra o Comercial, também no Jacques da Luz, também no Jacques da Luz, para enfrentar o Coxim, jogo atrasado da primeira rodada.

O Operário Futebol Clube iniciou seu trabalho para a temporada 2023 ainda em meados de dezembro passado. O grupo comandado pelo técnico bicampeão sul-mato-grossense, Celso Rodrigues, terá um ano com calendário em quatro competições. Além do Estadual, disputa a Copa Verde, a Copa do Brasil e o Brasileirão da Série D.

