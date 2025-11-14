Pastor morre após grave acidente envolvendo três veículos em Aquidauana

O pastor conhecido como Beto morreu na noite dessa quinta-feira (13) após um grave acidente de trânsito na Rua Francisco Pereira Alves, em Aquidauana, a 135 quilômetros de Campo Grande. A vítima bateu sua motocicleta, um sonho pessoal recém-conquistado, contra um caminhão estacionado e, em seguida, colidiu frontalmente com um carro que trafegava na direção contrária.

De acordo com o boletim de ocorrência, Pastor Beto seguia sentido CAIC–Exposição quando atingiu a traseira de um caminhão parado na via. Com o impacto, perdeu o controle da moto e foi lançado contra um Fiat Argo. Ele foi encontrado inconsciente no chão, apresentando trauma na face e no crânio, exposição de massa encefálica e suspeita de fratura na perna direita. Equipes do Samu realizaram o socorro e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Aquidauana, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Líder do Projeto Mão Amiga, Pastor Beto era conhecido por seu trabalho comunitário e por sua dedicação às atividades sociais e religiosas. Amigos relataram que ele havia comprado a motocicleta recentemente, realizando um sonho após anos de esforço. Ele deixa um filho. As circunstâncias exatas do acidente serão investigadas pelas autoridades, conforme informou o site O Pantaneiro.

