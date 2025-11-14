Homem é preso após ameaçar esposa grávida com faca e resistir à abordagem em Bataguassu

Um homem de 30 anos, identificado como Wesley, foi preso em flagrante na noite da última terça-feira (11) após ameaçar e ofender sua esposa grávida no centro de Bataguassu. Segundo a PM (Polícia Militar), ele estava visivelmente embriagado e portava uma faca de serra com lâmina de cerca de 15 centímetros. A vítima relatou que o marido apresentava comportamento agressivo e a obrigou a permanecer com ele enquanto consumia bebida alcoólica.

De acordo com o boletim de ocorrência, Wesley ameaçou incendiar os pertences da esposa e proferiu insultos contra os pais dela, proprietários da residência onde o casal se encontrava. Ao ser abordado pela equipe policial, ele ignorou as ordens para permanecer afastado do portão, avançando em direção à mulher. Os militares realizaram a abordagem, mas ele resistiu, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. O homem foi detido e encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado como violência doméstica.

A situação reforça um cenário preocupante no município: até 11 de novembro de 2025, já foram contabilizadas 234 ocorrências relacionadas à violência doméstica contra mulheres em Bataguassu. No mesmo período, a Justiça concedeu 170 Medidas Protetivas de Urgência para vítimas em situação de risco, segundo informações do site Cenário MS.

Em Mato Grosso do Sul, mulheres podem buscar ajuda na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, que reúne diversos serviços especializados, como Deam, Defensoria Pública, Ministério Público, atendimento social e psicológico, além da Patrulha Maria da Penha. O atendimento funciona 24 horas e emergências podem ser acionadas pelo número 153.

