Paradesporto: otimismo marca delegação antes das Paralimpíadas Escolares em SP

Entrega de kits encerra avaliação final antes da etapa nacional

A delegação Sul-mato-grossense que disputará a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares recebeu os kits oficiais do Estado, nesta quinta-feira (13), no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande. A competição acontece de segunda-feira (17), até 29 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, e reunirá, segundo a organização, mais de 2 mil atletas de todo o país.

Mato Grosso do Sul levará 106 atletas de 17 municípios, distribuídos nas modalidades de atletismo, bocha, futebol PC, goalball, halterofilismo, judô, parabadminton, natação e tênis de mesa.

Durante a cerimônia, Marcelo Miranda, secretário da Setesc (Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Cultura), destacou que o Estado mantém atenção contínua ao paradesporto desde 2015 e que o investimento tem como foco garantir estrutura e autonomia aos atletas com deficiência. A gente espera que vocês representem bem o Mato Grosso do Sul, e que vocês usem este informe com muito orgulho. Porque aqui, o esporte para pessoas com deficiência é tratado com muito respeito. O respeito que vocês merecem”.

Para o treinador e responsável pela delegação de atletismo, Daniel Sena, o encontro é determinante para a preparação. “Foi um divisor de águas, porque conseguimos agregar todos os atletas que estão aptos, de todas as cidades participantes. Trabalhamos, fortalecemos e alinhamos as marcas. Quem tinha dúvidas ou precisava de ajustes pôde resolver ali, em conjunto com os outros treinadores”, explicou. Ele afirma que os índices evoluíram desde o início do ano e projeta bom desempenho para a equipe. “Temos 30 atletas representando o Estado na modalidade, dez treinam diretamente comigo, e as expectativas são as melhores possíveis”.

Paratletas valorizam treinos

Entre os atletas do grupo, estão Bruno Alves da Silva e Marcellus Andrade que disputam as provas de atletismo categoria T13, para baixa visão. Eles treinam juntos em Campo Grande sob comando de Sena.

Marcellus, 16 anos, destacou o valor técnico da semana intensiva. “Mesmo treinando em Campo Grande, é importante reencontrar quem vem do interior. Tivemos contato com técnicos de outras cidades e isso ajudou bastante”, afirmou. Ele começou no atletismo em 2022, em um projeto para escolar, e está no quarto ano seguido no nacional. Próximo de deixar as competições escolares, o foco para os próximos anos já está definido. “Quero continuar treinando, investir na carreira, participar de brasileiros sub-20, sub-23 e, quem sabe, competir fora algum dia.”

Bruno, 15 anos, voltou recentemente do Parapan Júnior, no Chile, onde foi campeão dos 100m, em sua primeira prova fora do país. “Foi minha primeira vez competindo fora, conheci bastante gente e achei a competição tranquila. Infelizmente, só pude competir nos 100m, por um problema de logística da competição, mas garanti o ouro para o Brasil”, disse.

Nos Escolares, Bruno deve disputar também os 400m. “A expectativa é bater recorde pessoal, fazer novas marcas e aproveitar a experiência”. Perguntado sobre o futuro no esporte, o atleta já tem metas bem definidas. “Quero continuar treinando e, futuramente, quem sabe, poder ir para as Paralimpíadas de 2028 ou 2032. Me esforçar para ser um atleta melhor e obter resultados melhores.”

Por Mellissa Ramos