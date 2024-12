Pássaros ameaçados de extinção são resgatados em operação na BR-163

Na noite da última quarta-feira (4), agentes de fiscalização realizaram o resgate de 20 pássaros mantidos em condições precárias dentro de gaiolas no porta-malas de um veículo, durante uma abordagem na BR-163, em Campo Grande (MS). Os animais estavam sendo transportados ilegalmente para fins de tráfico internacional.

O flagrante ocorreu na saída para Dourados, quando os policiais desconfiaram do comportamento do motorista de um veículo de passeio, de 27 anos, e do som de cantos vindo do interior do veículo. Após solicitarem a abertura do porta-malas, encontraram 11 gaiolas contendo 19 curiós (Oryzoborus angolensis) e um bicudo (Oryzoborus maximiliani). Este último, uma espécie reconhecida como ameaçada de extinção pela União Internacional para Conservação da Natureza (UICN), é alvo frequente de traficantes por seu alto valor no mercado internacional.

De acordo com o depoimento do condutor, ele atuava como motorista de aplicativo e teria sido contratado por R$ 700 para transportar as aves até Foz do Iguaçu (PR). A polícia suspeita que o destino final fosse o Paraguai, de onde as aves poderiam ser enviadas para a Europa, onde chegam a valer no mínimo 100 euros (aproximadamente R$ 637, na cotação atual).

A prática de tráfico de animais silvestres não só ameaça a sobrevivência das espécies como também viola a legislação brasileira. Os animais resgatados foram encaminhados para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde passarão por avaliações de saúde e, posteriormente, serão reintegrados ao meio ambiente, se possível.

O homem foi preso em flagrante e responderá por crimes ambientais e maus-tratos contra animais.

