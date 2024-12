Três são presos transportando drogas em um carro de Corumbá para Campo Grande

Na última terça-feira (03), três pessoas foram presas por tráfico de drogas na região de Terenos-MS. A prisão foi realizada pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), na região de Terenos-MS.

De acordo com as informações levantadas, a Polícia Civil, por intermédio de equipes da DENAR, há meses monitorava as atividades do casal M.S.B. (homem de 46 anos) e A.R.P. (mulher de 48 anos), por suspeitas de que eles estariam traficando drogas do município de Corumbá, fronteira com a Bolívia, até a cidade de Campo Grande.

As investigações apontavam que o casal fazia esse mesmo trajeto periodicamente, cerca de duas vezes ao mês, sendo que a última viagem havia sido feita no dia 23/11/2024.

Assim que verificaram que o homem e a mulher tinham ido à Corumbá, os policiais civis passaram a aguardar o retorno deles, que estariam em um veículo Renault Logan, de cor vermelha. Ontem, no final do dia, com o auxílio de investigadores lotados em Corumbá, foi possível verificar o momento exato da saída do casal daquele município com sentido a Campo Grande.

Diante da constatação deste deslocamento, três equipes policiais se dirigiram em viaturas descaracterizadas até a cidade de Terenos para realização da abordagem do veículo em questão. Os carros foram posicionados em pontos estratégicos da rodovia BR 262 e por volta das 23h30min foi possível avistar o carro passando pelo local.

Foi feito acompanhamento do automóvel até uma base da PRF, onde foi feita a abordagem. No veículo, além de M.S.B. e A.R.P., havia T.M.C.P. (mulher de 27 anos), juntamente com duas crianças que eram utilizadas para não levantar suspeitas de possíveis fiscalizações rodoviárias.

Durante a revista veicular, foram encontrados aproximadamente 2,100 kg de maconha divididos em quatro volumes, além de cinco tabletes de cocaína, sendo dois tabletes da droga na forma de crack e três tijolos de cocaína em pó, que totalizou aproximadamente 5,145kg. Os volumes de entorpecentes foram localizados dentro do painel central do veículo e no forro da porta traseira do lado do motorista.