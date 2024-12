Caso Sophia: segundo dia de julgamento segue com depoimento do padrasto; vídeo

Começou nesta quinta-feira (5), o segundo dia de julgamento do Caso Sophia no Tribunal do Júri em Campo Grande. Estão sendo julgados o padrasto Christian Campoçano Leitheim e a mãe da menina, Stephanie de Jesus da Silva. Sophia de Jesus Ocampo morreu aos 2 anos e 7 meses, vítima de um crime que chocou o Brasil em janeiro de 2023.

Dando continuidade aos trabalhos, o Júri Popular de hoje começou com o interrogatório de Christian Campoçano, de 27 anos. Ele é réu por homicídio e outros crimes, incluindo estupro. O corpo de jurados, é composto por quatro homens e três mulheres. A sentença está prevista para ser anunciada no fim do dia.

À imprensa, um dos advogados do réu falou sobre as expectativas para o último dia de julgamento. “Única coisa que sempre pedimos para ele é que ele fale a verdade. Tanto é que, desde o início, nós só pedimos que ele falasse por último. Por quê? Porque haviam divergências, haviam situações sendo investigadas ainda. A postura da defesa hoje é de que ele responda a todos. Vai responder ao Ministério Público, a assistente de acusação, a defesa da Stephanie, e claro, nossas perguntas como defesa dele, além do juiz e jurados. Garanto para vocês que ainda hoje, tudo vai ser esclarecido”, detalhou Renato Cavalcante.

Primeiro dia de julgamento

O primeiro dia do julgamento durou mais de 12 horas e incluiu os depoimentos de um investigador e de um perito. O policial que atuou no caso revelou que, ao ser detido, Christian dormiu no banco da viatura. Já o perito confirmou sinais de abuso sexual em Sophia, identificados durante o exame necroscópico.

A mãe da menina, também ré por homicídio devido a omissão, prestou um longo depoimento.

Com Roberta Martins

