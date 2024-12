Homem é encontrado morto após gritos de socorro em assentamento de Corumbá

Astrogildo, de 58 anos, foi encontrado morto na noite de quarta-feira (4) em sua residência no assentamento São Gabriel, a 45 km da área urbana de Corumbá (MS). O caso chamou a atenção após vizinhos ouvirem gritos de socorro vindos da casa da vítima e acionarem ajuda.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma vizinha, acompanhada do marido, buscou o irmão de Astrogildo antes de se dirigirem juntos ao local. Lá, encontraram o homem deitado em uma rede, já sem vida, com marcas de violência no rosto e joelho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e confirmou o óbito. Policiais e peritos compareceram à residência para realizar os primeiros levantamentos. Segundo a perícia, o corpo apresentava sinais claros de agressão, o que reforça a hipótese de crime violento.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Corumbá, que trabalha para identificar possíveis suspeitos e a motivação do crime. A morte de Astrogildo abalou a comunidade do assentamento, que é conhecida por sua tranquilidade.

