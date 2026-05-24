Paraguaios suspeitos de execuções na fronteira são presos com milhões em cédulas

Os paraguaios Douglas Danilo Colman Gamarra, de 26 anos, e Gustavo Ariel Palacios Rodríguez, de 34, foram presos neste sábado (23) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com o Brasil, com mais de 34 milhões de guaranis em espécie, quantia equivalente a cerca de R$ 28 mil. A dupla é investigada pela Polícia Nacional do Paraguai por suspeita de ligação com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e possível envolvimento em execuções ocorridas na região de fronteira.

De acordo com as autoridades paraguaias, policiais realizavam abordagens de rotina no Bairro Obrero quando interceptaram Douglas, que conduzia um Volkswagen Polo. Durante a fiscalização, ele apresentou um documento brasileiro, mas os dados levantaram suspeitas por não corresponderem à verdadeira identidade do investigado.

Ainda durante a vistoria inicial, os agentes visualizaram dentro do veículo uma sacola contendo diversos maços de dinheiro em espécie. Diante da situação, equipes do GEO (Grupo Especial de Operações) foram acionadas para dar apoio à ocorrência.

Enquanto os policiais conduziam Douglas até a delegacia, uma caminhonete Toyota Hilux se aproximou da equipe. O motorista afirmou ser o proprietário do dinheiro apreendido e tentou convencer os agentes a encerrarem o procedimento policial.

Já na unidade policial, os agentes realizaram uma inspeção minuciosa no automóvel e apreenderam mais de 34 milhões de guaranis, além de dólares e reais. Pouco depois, Gustavo Ariel Palacios Rodríguez compareceu à delegacia e alegou que o montante seria resultado da venda de um veículo. No entanto, segundo a polícia, ele apresentou versões contraditórias sobre os valores e a quantidade de notas apreendidas.

Douglas Danilo Colman Gamarra possui extensa ficha criminal no Paraguai, com antecedentes por roubo agravado, lesão grave, homicídio doloso, resistência e violação da lei de armas.

Em abril deste ano, ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato em Pedro Juan Caballero. Conforme o jornal paraguaio Última Hora, Douglas deixava uma unidade penitenciária em um veículo blindado quando criminosos em outro SUV abriram fogo contra o carro. Apesar dos disparos, ele não foi atingido e procurou uma delegacia para registrar a ocorrência.

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