Justiça mantém presa mulher suspeita de provocar morte de homem carbonizado em Dourados

A Justiça decretou a prisão preventiva da mulher presa na sexta-feira (22), suspeita de provocar a morte de um homem encontrado queimado em um bar no Jardim Itália, em Dourados, município localizado na região sul de Mato Grosso do Sul. Segundo a investigação, ela teria ateado fogo no local enquanto procurava pedras de crack.

Durante a audiência de custódia, a Defensoria Pública pediu a liberdade da suspeita ou a aplicação de medidas cautelares, alegando que ela não representaria risco à ordem pública nem ao andamento do processo. Apesar disso, o juízo de plantão decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva.

O caso aconteceu em um bar da cidade e, inicialmente, outra pessoa chegou a ser detida por suspeita de participação no crime. No entanto, após análise de imagens de câmeras de segurança, equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) identificaram a verdadeira autora.

Conforme o boletim de ocorrência, um vizinho ouviu gritos por volta das 4h30 da madrugada e saiu para verificar o que acontecia. Ao chegar ao local, percebeu que o banheiro do estabelecimento estava em chamas e arrombou a porta. Em seguida, buscou água para tentar conter o incêndio e acionou o Corpo de Bombeiros.

Quando os militares chegaram, encontraram a vítima parcialmente carbonizada e irreconhecível. O homem já estava morto.

Em complementação ao registro policial, os investigadores localizaram a mulher nas proximidades do complexo esportivo da cidade. Ela ainda usava as mesmas roupas vistas nas imagens de segurança que registraram o momento em que o fogo foi iniciado.

Posteriormente, a suspeita confessou aos policiais que entrou no banheiro e utilizou a chama de um isqueiro para iluminar o local enquanto procurava pedras de crack que poderiam estar caídas no chão. Segundo o depoimento, ela ateou fogo em uma sacola durante a busca.

A mulher afirmou que, como não encontrou nada, deixou o local sem perceber que as chamas haviam se espalhado pelo banheiro e sem notar que havia uma pessoa ali dentro. Conforme relatado por ela, somente depois ficou sabendo que o homem morreu carbonizado.

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