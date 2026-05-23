Polícia Penal intercepta drone que lançava entorpecentes e celulares na Penitenciária Estadual de Dourados

Entre os materiais apreendidos estavam dois modens 4G LTE Wi-Fi; quatro aparelhos celulares e chips de operadoras telefônicas

Na madrugada deste sábado (23), foram interceptados materiais ilícitos lançados por drones na Penitenciária Estadual de Dourados As ocorrências foram registradas, durante vigilância realizada pelos policiais penais na Torre II e no setor de videomonitoramento da unidade penal, que identificaram movimentações suspeitas de veículos aéreos não tripulados (VANTs) nas proximidades dos pavilhões de custódia da penitenciária.

Em uma das ações, os policiais penais conseguiram interceptar um malote arremessado por um drone próximo ao Raio II – Ala A. O drone e o pacote ficaram presos na tela de proteção da unidade e foram rapidamente recuperados pela equipe de segurança. No interior do malote havia aproximadamente 544 gramas de substância análoga à maconha. O material apreendido será encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para registro da ocorrência e demais providências legais.

Em outra intervenção, também durante a madrugada, a mesma equipe ainda impediu a distribuição de novos malotes lançados por drone. Foram recuperados três pacotes contendo aparelhos celulares, modens de internet móvel e chips telefônicos que seriam destinados a internos.

Entre os materiais apreendidos estavam: dois modens 4G LTE Wi-Fi; quatro aparelhos celulares e chips de operadoras telefônicas.

Durante os procedimentos internos, um custodiado assumiu que iria ficar responsável por recolher os malotes para posterior distribuição entre celas, sendo adotadas imediatamente as medidas disciplinares e de segurança cabíveis.

Para o diretor da PED, Leoney Martins, as apreensões refletem o constante trabalho de vigilância desenvolvido pelos policiais penais da unidade, especialmente no enfrentamento às tentativas de comunicação ilícita e entrada de materiais proibidos, impactando diretamente na segurança de toda a população.

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