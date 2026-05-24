Domingo tem chances de pancadas de chuvas, além de sol e aumento de temperaturas em MS

Ventos atuam entre o quadrante sul e leste com velocidades que variam entre 30 – 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h nas regiões previstas

Neste domingo (24), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade, além de elevação gradual das temperaturas, que podem atingir valores entre 27°C e 30°C.

Contudo, há probabilidade de aumento de nebulosidade, com possibilidade de chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios, especialmente na região sul e faixa leste de Mato Grosso do Sul. Essa situação meteorológica ocorre devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado à passagem de cavados atmosféricos.

Os ventos atuam entre o quadrante sul e leste com velocidades que variam entre 30 – 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 14-18°C e máximas entre 21-27°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 15-20°C e máximas entre 25-30°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 17-21°C e máximas entre 27-30°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 14-16°C e máximas entre 22-24°C.

Com informações do Cemtec.

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